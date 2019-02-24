Остаточне голосування про угоду по Brexit відбудеться до 12 березня - Мей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що депутати зможуть провести остаточне голосування щодо угоди по виходу країни з Європейського Союзу до 12 березня, передає УНН сі посиланням на BBC.
Звертаючись до журналістів на полях саміту в Єгипті, пані Мей заявила, що виключає проведення парламентського голосування по її угоді на наступному тижні.
За її словами, переговори з Європейським союзом "все ще тривають".
Нагадаємо, 21 лютого прем'єр-міністресса Великобританії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели конструктивні переговори по Brexit, домовилися знову зустрітися до кінця місяця і не виключили, що угода про майбутні відносини Лондона і Брюсселя може бути змінено.
Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, члени британського уряду вважають, що його глава Тереза Мей повинна оголосити про свою відставку після проведення виборів до органів місцевої влади, які пройдуть в Англії і Північній Ірландії 2 травня. Таким чином Мей повинна дозволити новому лідеру правлячої Консервативної партії провести наступний етап переговорів з Брюсселем з питання виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.
Так, вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року.