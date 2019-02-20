В совместном заявлении Мэй и Юнкера переговоры по Brexit - названы конструктивными

“Оба лидера сошлись в том, что переговоры были конструктивными, и они призвали свои переговорные команды продолжать искать возможности (по реализации Brexit) в позитивном ключе с учетом сжатых сроков и исторической значимости направления ЕС и Великобритании по пути глубоких и уникальных будущих партнерских отношений”, — отмечается в коммюнике. “Они вновь проведут оценку достигнутого прогресса в предстоящие дни. Председатель Юнкер и премьер-министр Мэй договорились провести новые переговоры до конца месяца”, — говорится в совместном заявлении.

Как следует из коммюнике, во время встречи стороны обсудили перечень гарантий временного характера так называемого режима бэкстоп, который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

И Мэй, и Юнкер еще раз подтвердили свою приверженность недопущению появления “жесткой границы” на острове Ирландия и обязательства уважать неприкосновенность европейского и британского внутренних рынков. Они затронули тему той “роли, которую альтернативные механизмы могут сыграть в замене „бэкстопа“ в будущем”.

Как сообщал УНН, Мэй намеревалась вернуться в Брюссель на переговоры касательно Brexit.