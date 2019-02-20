В совместном заявлении Мэй и Юнкера переговоры по Brexit - названы конструктивными

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58310 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78474 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129601 просмотра

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7 марта, 17:42 • 129731 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129435 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124903 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 160370 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер провели в среду конструктивные переговоры по Brexit, договорились вновь встретиться до конца месяца и не исключили, что соглашение о будущих отношениях Лондона и Брюсселя может быть изменено. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном по итогам встречи двух политиков, которая состоялась 20 февраля в Брюсселе, передает УНН.

“Оба лидера сошлись в том, что переговоры были конструктивными, и они призвали свои переговорные команды продолжать искать возможности (по реализации Brexit) в позитивном ключе с учетом сжатых сроков и исторической значимости направления ЕС и Великобритании по пути глубоких и уникальных будущих партнерских отношений”, — отмечается в коммюнике. “Они вновь проведут оценку достигнутого прогресса в предстоящие дни. Председатель Юнкер и премьер-министр Мэй договорились провести новые переговоры до конца месяца”, — говорится в совместном заявлении.

Как следует из коммюнике, во время встречи стороны обсудили перечень гарантий временного характера так называемого режима бэкстоп, который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

И Мэй, и Юнкер еще раз подтвердили свою приверженность недопущению появления “жесткой границы” на острове Ирландия и обязательства уважать неприкосновенность европейского и британского внутренних рынков. Они затронули тему той “роли, которую альтернативные механизмы могут сыграть в замене „бэкстопа“ в будущем”.

Как сообщал УНН, Мэй намеревалась вернуться в Брюссель на переговоры касательно Brexit.

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