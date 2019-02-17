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Мей має намір повернутися в Брюссель на переговори по Brexit

Мей має намір повернутися в Брюссель на переговори по Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла повернутися в Брюссель наступного тижня для того, щоб продовжити діалог з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером за умовами Brexit. Про це, як інформувало ввечері в суботу агентство Press Association, глава уряду сповістила 317 парламентаріїв від правлячої Консервативної партії в спеціальному листі, передає УНН.

У ньому сказано, що, незважаючи на те, що депутати Палати громад і виступили в четвер, 14 лютого, проти підходу уряду у справі реалізації Brexit, що, за словами прем'єра, викликає розчарування, Мей всеодно пообіцяла, що буде домагатися від влади ЄС внесення змін до так званого "backstop" - режиму підтримки перебування Північної Ірландії в митному союзі і єдиному ринку ЄС. Глава уряду також повідомила депутатам від торі, що в найближчі дні обговорить проблематику Brexit в телефонних розмовах з усіма без винятку лідерами країн Євросоюзу.

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Безпосередня дата майбутньої зустрічі з Юнкером в листі не згадана. Однак в ньому сказано, що міністр з питань Brexit Стівен Барклі і головний парламентер по темі Brexit з боку Брюсселя Мішель Барньє проведуть в найближчий понеділок зустріч для обговорення компромісних пропозицій ряду британських консерваторів, які спрямовані на те, щоб взагалі уникнути введення "backstop" в дію.

А у вівторок, 19 лютого, генеральний прокурор Англії та Уельсу Джеффрі Кокс ознайомить британських парламентаріїв з характером тих змін в режим підтримки Ольстера, які необхідно внести для того, щоб Великої Британія не була б прив'язана до "backstop" навічно.

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Мей також закликала однопартійців "пожертвувати особистими уподобаннями" і об'єднатися навколо необхідності здійснити Brexit, до безпосередньої реалізації якого залишається лише 41 день.

Нагадаємо, видання The Sun повідомило про впевненість міністрів у відставці Мей у 2019 році.

Як повідомляв УНН, Фінансист Джордж Сорос написав статтю, в якій передбачив розпад Євросоюзу і порівняв його керівництво з радянським політбюро.

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