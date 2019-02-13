Brexit стане тестом для світової торгівлі - глава Банку Англії

“Ми не повинні відчувати ілюзій — Brexit без угоди став би шоком для економіки цієї країни і послав би сигнал всьому світу про перспективи запуску глобалізації на нових умовах”, — наводить його слова газета Financial Times. “Існує ризик, що країни замкнуться в собі, а це призведе до скорочення темпів зростання і добробуту для всіх”, — пояснив він.

Карні додав, що “стурбованість з приводу подібної перспективи вже послаблює показники з інвестицій, робочих місць та економічного зростання, створюючи замкнуту негативну динаміку”. Як приклад глава Банку Англії повідомив, що з моменту оголошення референдуму 2016 року про майбутні відносини з ЄС рівень інвестицій у Великій Британії не виріс в умовах “кардинальної невизначеності з приводу майбутніх умов доступу на ринки”.

Як зазначав УНН, фінансист Джордж Сорос написав статтю, в якій передбачив розпад Євросоюзу і порівняв його керівництво з радянським політбюро.