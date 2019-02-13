Brexit стане тестом для світової торгівлі - глава Банку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Глава Банку Англії Марк Карні попередив, що умови, на яких Велика Британія вийде зі складу ЄС, “стануть лакмусовим папірцем” стану світової торгівлі. Про це глава установи, що виконує функції центрального банку, заявив у вівторок на конференції в британській столиці, інформує УНН.
“Ми не повинні відчувати ілюзій — Brexit без угоди став би шоком для економіки цієї країни і послав би сигнал всьому світу про перспективи запуску глобалізації на нових умовах”, — наводить його слова газета Financial Times. “Існує ризик, що країни замкнуться в собі, а це призведе до скорочення темпів зростання і добробуту для всіх”, — пояснив він.
Карні додав, що “стурбованість з приводу подібної перспективи вже послаблює показники з інвестицій, робочих місць та економічного зростання, створюючи замкнуту негативну динаміку”. Як приклад глава Банку Англії повідомив, що з моменту оголошення референдуму 2016 року про майбутні відносини з ЄС рівень інвестицій у Великій Британії не виріс в умовах “кардинальної невизначеності з приводу майбутніх умов доступу на ринки”.
Як зазначав УНН, фінансист Джордж Сорос написав статтю, в якій передбачив розпад Євросоюзу і порівняв його керівництво з радянським політбюро.