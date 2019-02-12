Сорос застеріг ЄС від долі Радянського Союзу

У матеріалі “Європа, будь ласка, прокинься”, який Сорос опублікував на сайті Project Syndicate, фінансист висловив думку, що населення Євросоюзу знаходиться в сплячці. “Якщо воно не прокинеться, то ЄС розпадеться, як Радянський Союз в 1991 році. Але ні керівники, ні звичайні громадяни не розуміють, що настає вирішальний момент”, — упевнений він.

Приводом для таких настроїв стали прийдешні вибори в різних країнах Європи. Сорос вказує, що в останні роки популярність набирали партії, які не прагнуть зберігати єдність країн континенту. “Вони не хочуть залишати цінності, на яких ґрунтувався Євросоюз. Вони бажають замінити їх своїми цінностями, які є радикально іншими”, — пише фінансист.

Сорос вказує, що якщо раніше партії ділилися на прихильників капіталістів і захисників робітників, то тепер вони діляться за принципом ставлення до ЄС. Так, в Німеччині на тлі зростання “Альтернативи для Німеччини” лише “Зелених” можна назвати реальними прихильниками єдиної Європи. У Великій Британії тривають суперечки навколо Brexit, в Італії до влади прийшли євроскептики з “Ліги” і “Руху “5 зірок”.

Справжньою загрозою для Європи Сорос назвав міждержавну Європейську народну партію. “У антиєвропейських сил є перевага. Хоч і одіозні, але у них є спільні принципи”, — зауважив фінансист.

Сорос вважає, що ЄС ще можна зберегти, якщо окремі партії на травневих виборах поставлять інтереси єдиного континенту вище своїх. Однак проблема полягає в тому, що нинішнє керівництво Євросоюзу нагадує радянське політбюро часів занепаду СРСР: воно продовжує видавати укази, як і раніше вважаючи себе чимось значущим, пише Сорос.

Нагадуємо, Сорос не підтримуватиме будь-якого представника Демпартії на виборах президента США.