Сорос не підтримуватиме будь-якого представника Демпартії на виборах президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Фінансист Джордж Сорос не планує підтримувати будь-якого кандидата в президенти США від Демократичної партії на виборах 2020 року. Про це повідомив в середу телеканалу CNBC офіційний представник мільярдера Майкл Вачон, інформує УНН.
“Він (Сорос) не планує ставити на будь-яку конячку в цьому забігу”, — заявив він, маючи на увазі майбутні загальні вибори в США.
Вачон пояснив, що фінансист навряд чи заявить про підтримку будь-якого демократа, тому що “він вважає, що є кілька хороших кандидатів”. Представник Сороса не став називати імена членів Демократичної партії, щодо яких мільярдер дотримується високої думки.
Американські ЗМІ в числі можливих претендентів від Демократичної партії на пост глави держави в 2020 році називають колишнього віце-президента Джо Байдена, сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, сенатора Елізабет Уоррен від штату Массачусетс, сенатора Кірстен Гіллібранд від Нью-Йорка, а також телеведучу Опру Уінфрі. На можливість участі у виборах колишньої суперниці Трампа на президентських виборах Хілларі Клінтон натякнув в середині жовтня її колишній радник Філіп Рейнс.
Як повідомляв УНН, рада директорів Facebook не вважає порушенням вказівку перевірити фінанси Сороса.