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Рада директорів Facebook не вважає порушенням вказівку перевірити фінанси Сороса

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Рада директорів компанії Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, не побачив порушень у діях виконавчого директора Шеріл Сендберг, пов’язаних з дорученням сторонній фірмі вивчити фінансову діяльність інвестора Джорджа Сороса, який критикував керівництво соцмережі. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, інформує УНН.

Рада директорів Facebook не вважає порушенням вказівку перевірити фінанси Сороса

Раніше видання повідомляло, що керівництво Facebook доручило найнятій консалтинговій фірмі Definers Public Affairs вивчити діяльність Сороса і його фінансові інтереси. Останній в січні заявляв, що компанії Google і Facebook монополізували ринок, перешкоджають інноваціям і створюють залежність від сервісів, які вони пропонують. Сендберг заявляла, що не знала про таке рішення, однак згодом стали надбанням гласності її електронні листи, в яких вона задавалася питанням, чи не позначаться висловлювання Сороса на фінансовому становищі соцмережі.

Як пише The Wall Street Journal, рада директорів Facebook прийшла до висновку, що Сендберг не порушила ніяких внутрішніх правил і була чесна в своїх заявах. “Питання Сендберг було цілком доречним, враховуючи її роль виконавчого директора”, — наводить видання лист юрисконсульта Facebook Коліна Стретча, який він направив до фонду Сороса “Відкрите Суспільство”. “Коли широко відомий і не приховуючий своїх переконань інвестор критикує вашу компанію, справедливо і доречно проявити подібний рівень обачності”, — наголошується в листі.

Як повідомляв УНН, Facebook прокоментував публікацію британською владою внутрішніх документів компанії.

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