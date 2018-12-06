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Совет директоров Facebook не считает нарушением указание проверить финансы Сороса

Киев • УНН

 • 7254 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Совет директоров компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, не усмотрел нарушений в действиях исполнительного директора Шерил Сэндберг, связанных с поручением сторонней фирме изучить финансовую деятельность инвестора Джорджа Сороса, критиковавшего руководство соцсети. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Совет директоров Facebook не считает нарушением указание проверить финансы Сороса

Ранее издание сообщало, что руководство Facebook поручило нанятой консалтинговой фирме Definers Public Affairs изучить деятельность Сороса и его финансовые интересы. Последний в январе заявлял, что компании Google и Facebook монополизировали рынок, препятствуют инновациям и создают зависимость от сервисов, которые они предлагают. Сэндберг заявляла, что не знала о таком решении, однако впоследствии стали достоянием гласности ее электронные письма, в которых она задавалась вопросом, не отразятся ли высказывания Сороса на финансовом положении соцсети.

Как пишет The Wall Street Journal, совет директоров Facebook пришел к выводу, что Сэндберг не нарушила никаких внутренних правил и была честна в своих заявлениях. “Вопрос Сэндберг был вполне уместным, учитывая ее роль исполнительного директора”, — приводит издание письмо юрисконсульта Facebook Колина Стретча, которое он направил в фонд Сороса “Открытое Общество”. “Когда широко известный и не скрывающий своих убеждений инвестор критикует вашу компанию, справедливо и уместно проявить подобный уровень осмотрительности”, — отмечается в письме.

Как сообщал УНН, Facebook прокомментировал публикацию британской властью внутренних документов компании.

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