Сорос не будет поддерживать любого представителя Демпартии на выборах президента США

“Он (Сорос) не планирует ставить на какую-либо лошадку в этом забеге”, — заявил он, имея в виду предстоящие всеобщие выборы в США.

Вачон пояснил, что финансист вряд ли заявит о поддержке какого-либо демократа, потому что “он считает, что имеется несколько хороших кандидатов”. Представитель Сороса не стал называть имена членов Демократической партии, о которых миллиардер придерживается высокого мнения.

Американские СМИ в числе возможных претендентов от Демократической партии на пост главы государства в 2020 году называют бывшего вице-президента Джо Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, сенатора Кирстен Гиллибранд от Нью-Йорка, а также телеведущую Опру Уинфри. На возможность участия в выборах бывшей соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон намекнул в середине октября ее бывший советник Филип Рейнс.

Как сообщал УНН, совет директоров Facebook не считает нарушением указание проверить финансы Сороса.