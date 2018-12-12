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Сорос не будет поддерживать любого представителя Демпартии на выборах президента США

Киев • УНН

 • 8556 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Финансист Джордж Сорос не планирует поддерживать любого кандидата в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Об этом сообщил в среду телеканала CNBC официальный представитель миллиардера Майкл Вачон, информирует УНН.

Сорос не будет поддерживать любого представителя Демпартии на выборах президента США

“Он (Сорос) не планирует ставить на какую-либо лошадку в этом забеге”, — заявил он, имея в виду предстоящие всеобщие выборы в США.

Вачон пояснил, что финансист вряд ли заявит о поддержке какого-либо демократа, потому что “он считает, что имеется несколько хороших кандидатов”. Представитель Сороса не стал называть имена членов Демократической партии, о которых миллиардер придерживается высокого мнения.

Американские СМИ в числе возможных претендентов от Демократической партии на пост главы государства в 2020 году называют бывшего вице-президента Джо Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, сенатора Кирстен Гиллибранд от Нью-Йорка, а также телеведущую Опру Уинфри. На возможность участия в выборах бывшей соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон намекнул в середине октября ее бывший советник Филип Рейнс.

Как сообщал УНН, совет директоров Facebook не считает нарушением указание проверить финансы Сороса.

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