Brexit станет тестом для мировой торговли - глава Банка Англии

“Мы не должны испытывать иллюзий — Brexit без сделки стал бы шоком для экономики этой страны и послал бы сигнал всему миру о перспективах запуска глобализации на новых условиях”, — приводит его слова газета Financial Times. “Существует риск, что страны замкнутся внутри себя, а это приведет к сокращению темпов роста и благосостояния для всех”, — пояснил он.

Карни добавил, что “обеспокоенность по поводу подобной перспективы уже ослабляет показатели по инвестициям, рабочим местам и экономическому росту, создавая замкнутую негативную динамику”. В качестве примера глава Банка Англии сообщил, что с момента объявления референдума 2016 года о будущих отношениях с ЕС уровень инвестиций в Великобритании не вырос в условиях “кардинальной неопределенности по поводу будущих условий доступа на рынки”.

Как отмечал УНН, финансист Джордж Сорос написал статью, в которой предсказал распад Евросоюза и сравнил его руководство с советским Политбюро.