Brexit станет тестом для мировой торговли - глава Банка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Глава Банка Англии Марк Карни предупредил, что условия, на которых Великобритания выйдет из состава ЕС, “станут лакмусовой бумажкой” состояния мировой торговли. Об этом глава учреждения, выполняющего функции центрального банка, заявил во вторник на конференции в британской столице, передает УНН.
“Мы не должны испытывать иллюзий — Brexit без сделки стал бы шоком для экономики этой страны и послал бы сигнал всему миру о перспективах запуска глобализации на новых условиях”, — приводит его слова газета Financial Times. “Существует риск, что страны замкнутся внутри себя, а это приведет к сокращению темпов роста и благосостояния для всех”, — пояснил он.
Карни добавил, что “обеспокоенность по поводу подобной перспективы уже ослабляет показатели по инвестициям, рабочим местам и экономическому росту, создавая замкнутую негативную динамику”. В качестве примера глава Банка Англии сообщил, что с момента объявления референдума 2016 года о будущих отношениях с ЕС уровень инвестиций в Великобритании не вырос в условиях “кардинальной неопределенности по поводу будущих условий доступа на рынки”.
Как отмечал УНН, финансист Джордж Сорос написал статью, в которой предсказал распад Евросоюза и сравнил его руководство с советским Политбюро.