Мей закличе парламент зберігати спокій з приводу Brexit

"Переговори перебувають на вирішальному етапі... Тепер нам всім потрібно не втрачати самовладання, щоб отримати зміни, які вимагала ця Палата, і вчасно провести Brexit", - заявить Мей у вівторок парламенту відповідно до тексту ремарок, наданих її офісом.

ЄС відмовився відновити переговори щодо угоди Brexit, хоча Мей наполягає на тому, що вона може отримати юридично зобов'язуючі зміни, щоб замінити найбільш спірну частину угоди щодо ірландського кордону (backstop), що є основною перешкодою для угоди Brexit.

"...я вірю, що ми зможемо досягти угоди, яку зможе підтримати ця Палата", - скаже Мей.

Британський парламент збирається провести дебати щодо Brexit 14 лютого.

Переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив у понеділок, що блок може погодитися підправити політичну декларацію щодо зв'язків ЄС та Великої Британії після Brexit, щоб відобразити план щодо відносин у найближчому майбутньому, які могли б виключити необхідність спірного пункту щодо ірландського кордону (backstop).

"З нашого боку ясно, що ми не збираємося знову відкривати переговори щодо угоди, але ми продовжимо наше обговорення в найближчі дні", - сказав Барньє.

Велика Британія має намір покинути Європейський Союз 29 березня без укладання угоди, якщо тільки Мей не зможе переконати блок відновити переговори щодо угоди, а потім "продати" це скептично налаштованим британським парламентарям.

Нагадаємо, видання The Sun повідомило про впевненість міністрів у відставці Мей у 2019 році.