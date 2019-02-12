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The Sun повідомила про впевненість міністрів у відставці Мей в 2019 році

The Sun повідомила про впевненість міністрів у відставці Мей в 2019 році

Київ • УНН

 • 9669 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Двоє членів кабінету міністрів Великої Британії, очолюваного прем’єр-міністеркою Терезою Мей, впевнені, що влітку 2019 го вона покине свій пост, пише газета The Sun з посиланням на джерела, передає УНН.

Одним з цих членів уряду є міністр зовнішньої торгівлі Ліем Фокс, якому Мей особисто натякала на свою відставку, заявив співрозмовник видання в Консервативній партії Великої Британії.

“Ліем впевнений, що вона піде (з посади) цього літа. За його словами, все що прем’єр-міністр говорила йому, натякає на це ”, - сказало джерело. Інший співрозмовник The Sun серед консерваторів стверджує, що в партії хочуть, щоб Мей завершила Brexit, “але на цьому все”.

Нагадуємо, прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей звернулася до провідних представників європейського бізнесу з проханням про допомогу в пошуку компромісу з Євросоюзом з питання перегляду угоди про умови Brexit.

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