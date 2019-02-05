Мей попросила європейських бізнесменів сприяти перегляду угоди з Brexit

Глава британського уряду в ході конференц-зв’язку провела переговори з 15 членами Європейського круглого столу промисловців, групи, що об’єднує керівників провідних компаній Європи. Мей попросила їх переконати уряди європейських країн піти назустріч Великій Британії в питанні недопущення появи фізичного кордону між Північною Ірландією та Ірландією і отримання відповідних гарантій від Брюсселя.

За словами одного з учасників переговорів, Мей дала зрозуміти, що “буде робити все можливе, щоб в березні довести Brexit до кінця”, закликавши бізнесменів сприяти недопущенню виходу Великої Британії з ЄС без угоди про подальшу співпрацю.

Нагадуємо, британську королеву евакуюють з Лондона в разі масових заворушень через Brexit.