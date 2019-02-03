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Британську королеву евакуюють з Лондона в разі масових заворушень через Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II та інші видні члени британської королівської сім’ї будуть евакуйовані з Лондона в разі виникнення масових заворушень, викликаних виходом Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу без угоди про подальшу співпрацю. Про це повідомила газета The Times з посиланням на секретний урядовий план, інформує УНН.

Видання зазначає, що подібна міра була взята на озброєння ще в роки холодної війни, коли у Великій Британії всерйоз розглядали загрозу нападу Радянського Союзу з використанням ядерної зброї. Куди саме буде проводитися евакуація британського монарха газета не повідомляє. “Цей план екстреної евакуації існував ще з часів холодної війни, проте зараз він був переорієнтований на випадок масових заворушень”, — наводить The Times слова джерела в британському уряді.

Референдум з питання про подальше членство Сполученого Королівства в Євросоюзі відбувся 23 червня 2016 року. Перемогу на ньому з результатом 51,9% здобули прихильники Brexit. Його підсумком має стати офіційний вихід Великої Британії з ЄС 29 березня нинішнього року, після чого, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року.

Нагадуємо, Тереза Мей знову відправиться в Брюссель у спробі змінити угоду про Brexit.

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