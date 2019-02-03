Британську королеву евакуюють з Лондона в разі масових заворушень через Brexit

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II та інші видні члени британської королівської сім’ї будуть евакуйовані з Лондона в разі виникнення масових заворушень, викликаних виходом Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу без угоди про подальшу співпрацю. Про це повідомила газета The Times з посиланням на секретний урядовий план, інформує УНН.