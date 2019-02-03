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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78147 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 131715 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145337 просмотра

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Британскую королеву эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit

Британскую королеву эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit

Киев  •  УНН

 • 13180 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Королева Великобритании Елизавета II и другие видные члены британской королевской семьи будут эвакуированы из Лондона в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на секретный правительственный план, информирует УНН.

Издание отмечает, что подобная мера была взята на вооружение еще в годы холодной войны, когда в Великобритании всерьез рассматривали угрозу нападения Советского Союза с использованием ядерного оружия. Куда именно будет производиться эвакуация британского монарха газета не сообщает. “Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков”, — приводит The Times слова источника в британском правительстве.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его итогом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Напоминаем, Тереза Мэй снова отправится в Брюссель в попытке изменить соглашение о Brexit.

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