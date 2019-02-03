Тереза Мей знову відправиться в Брюссель у спробі змінити угоду про Brexit

“Коли я повернуся до Брюсселя, я буду битися за Британію і Північну Ірландію, я буду озброєна новим мандатом, новими ідеями і рішучістю досягти прагматичних рішень, що реалізують Brexit, за який проголосував британський народ, гарантувавши при цьому відсутність будь-якої жорсткої межі між Північною Ірландією і Республікою Ірландія”, — наводить видання послання британського прем’єра.

29 січня британські парламентарії схвалили дві поправки до білля про вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Вони зажадали від уряду уникнути Brexit без угоди, а також постановили прибрати з тексту проекту угоди з Євросоюзом згадка про “бекстоп” — спірний захисний механізм, який не повинен допустити появи фізичного кордону між Північною Ірландією та Ірландією.

Як повідомляв УНН, Мей запевнила уряд, що не піде на Brexit без угоди.