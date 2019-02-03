Тереза Мэй снова отправиться в Брюссель в попытке изменить соглашение о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении вернуться в Брюссель, чтобы попытаться изменить соглашение об условиях Brexit. Об этом в сообщила газета The Telegraph, передает УНН.
“Когда я вернусь в Брюссель, я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью достигнуть прагматичных решений, реализующих Brexit, за который проголосовал британский народ, гарантировав при этом отсутствие какой-либо жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия”, — приводит издание послание британского премьера.
29 января британские парламентарии одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о “бэкстопе” — спорном защитном механизме, который не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.
Как сообщал УНН, Мэй заверила правительство, что не пойдет на Brexit без соглашения.