Мей запевнила уряд, що не піде на Brexit без угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Британський прем’єр-міністр Тереза Мей запевнила членів свого уряду, що не допустить того, щоб країна вийшла з ЄС за жорстким сценарієм, тобто без угоди про параметри майбутньої співпраці з Євросоюзом. Про це написала в неділю газета The Sun з посиланням на джерело в британському кабміні, передає УНН.
“Прем’єр-міністр дуже ясно дала зрозуміти, що вона не буде йти шляхом відсутності угоди”, — повідомило джерело, наводячи подробиці що відбувся минулого тижня засідання уряду.
При цьому, додається, що Мей поки не готова оголосити про це публічно, бо, на її думку, це послабить її позицію на переговорах з Брюсселем.
29 січня британські депутати розглянуть поправки до законопроекту про вихід країни зі складу ЄС, які визначать яким чином відбудеться “розлучення” Лондона і Брюсселя. Одна з поправок вимагає від уряду якраз виключити можливість Brexit без угоди. Подібна пропозиція Мей публічно відкидає, попри те, що кілька членів її власного кабінету міністрів підтримують таку постановку питання.
Раніше УНН повідомляв, що Євросоюз розглядає Brexit без угоди як найбільш ймовірний.
Британські міністри таємно збираються в Парламенті, щоб спільними зусиллями протистояти виходу з ЄС без угоди.
Як повідомляв УНН, Велика Британія готова оголосити військовий стан, щоб запобігти хаосу Brexit.