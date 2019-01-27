Мей запевнила уряд, що не піде на Brexit без угоди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Британський прем’єр-міністр Тереза Мей запевнила членів свого уряду, що не допустить того, щоб країна вийшла з ЄС за жорстким сценарієм, тобто без угоди про параметри майбутньої співпраці з Євросоюзом. Про це написала в неділю газета The Sun з посиланням на джерело в британському кабміні, передає УНН.