Велика Британія може ввести військове положення після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Великобританія готова оголосити військовий стан, щоб запобігти хаосу Brexit. Про це повідомляє The Sunday Times, передає УНН.
В уряді Британії в даний час обговорюється доцільність застосування в такому випадку Акта про надзвичайні ситуації від 2004 року, який дозволяє вводити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти збройні сили для придушення заворушень.
Відзначається, що в разі введення воєнного стану уряд отримає право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акту про права людини.
Нагадаємо, кілька сотень протестувальників зібралися на кордоні Ірландії , щоб показати чим "жорсткий" Brexit загрожує миру в Північній Ірландії.