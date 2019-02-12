The Sun сообщила об уверенности министров в отставке Мэй в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Два члена кабинета министров Великобритании, возглавляемого премьер-министрессой Терезой Мэй, уверены, что летом 2019 года она покинет свой пост, пишет газета The Sun со ссылкой на источники, передает УНН.
Одним из этих членов правительства является министр внешней торговли Лиэм Фокс, которому Мэй лично намекала на свою отставку, заявил собеседник издания в Консервативной партии Великобритании.
“Лиэм уверен, что она уйдет (с поста) этим летом. По его словам, все что премьер-министр говорила ему, намекает на это”, — сказал источник. Другой собеседник The Sun среди консерваторов утверждает, что в партии хотят, чтобы Мэй завершила Brexit, “но на этом все”.
Напоминаем, премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй обратилась к ведущим представителям европейского бизнеса с просьбой о помощи в поиске компромисса с Евросоюзом по вопросу пересмотра соглашения об условиях Brexit.