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Мэй призовет парламент сохранять спокойствие по поводу Brexit

Мэй призовет парламент сохранять спокойствие по поводу Brexit

Киев  •  УНН

 • 7628 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во вторник скажет британским парламентариям, что они должны не терять самообладания по поводу Brexit, чтобы заставить Европейский Союз принять изменения в соглашение, что проложило бы путь к упорядоченному выходу страны из блока. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"Переговоры находятся на решающем этапе... Теперь нам всем нужно не терять самообладания, чтобы получить изменения, которые требовала эта Палата, и вовремя провести Brexit", - заявит Мэй во вторник парламента в соответствии с текстом ремарок, предоставленных ее офисом.

ЕС отказался возобновить переговоры по соглашению Brexit, хотя Мэй настаивает на том, что она может получить юридически обязывающие изменения, чтобы заменить наиболее спорную часть соглашения относительно ирландской границы (backstop), что является основным препятствием для соглашения по Brexit.

"...я верю, что мы сможем достичь соглашения, которое сможет поддержать эта Палата", - скажет Мэй.

Британский парламент собирается провести дебаты по Brexit 14 февраля.

Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил в понедельник, что блок может согласиться подправить политическую декларацию по связям ЕС и Великобритании после Brexit, чтобы отразить план отношений на ближайшее будущее, которые могли бы исключить необходимость спорного пункта об ирландской границе (backstop).

"С нашей стороны ясно, что мы не собираемся снова открывать переговоры по соглашению, но мы продолжим наше обсуждение в ближайшие дни", - сказал Барнье.

Великобритания намерена покинуть Европейский Союз 29 марта без заключения соглашения, если только Мэй не сможет убедить блок возобновить переговоры по соглашению, а затем "продать" это скептически настроенным британским парламентариям.

Напомним, издание The Sun сообщило об уверенности министров в отставке Мэй в 2019 году.

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