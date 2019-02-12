Мэй призовет парламент сохранять спокойствие по поводу Brexit

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во вторник скажет британским парламентариям, что они должны не терять самообладания по поводу Brexit, чтобы заставить Европейский Союз принять изменения в соглашение, что проложило бы путь к упорядоченному выходу страны из блока. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.