Британія готова вийти з ЄС без угоди - парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Велика Британія готова вийти зі складу Євросоюзу без угоди, якщо Парламент не проголосує за план з Brexit прем'єр-міністра Терези Мей. Про це заявила лідер нижньої палати парламенту Андреа Ледсом, передає УНН з посиланням на Reuters.
"По суті, це станеться, якщо ми не проголосуємо за угоду. Правова позиція полягає в тому, що ми виходимо без угоди", - сказала Ледсом.
Раніше УНН повідомляв, що уряд Великої Британії продовжить добиватися від Євросоюзу перегляду угоди щодо Brexit.
Голова Банку Англії Марк Карні попередив, що умови, на яких Велика Британія вийде зі складу ЄС, "стануть лакмусовим папірцем" стану світової торгівлі.