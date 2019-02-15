Великобритания готова выйти из ЕС без соглашения - парламент

"По сути, это произойдет, если мы не проголосуем за сделку. Правовая позиция заключается в том, что мы выходим без соглашения", - сказала лэдс.

Ранее УНН сообщал, что правительство Великобритании продолжит добиваться от Евросоюза пересмотра соглашения по Brexit.

Глава Банка Англии Марк Карни предупредил, что условия, на которых Великобритания выйдет из состава ЕС, "станут лакмусовой бумажкой" состояния мировой торговли.