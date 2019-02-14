Британія продовжить добиватися від Брюсселя перегляду угоди по Brexit

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Уряд Великої Британії продовжить добиватися від Євросоюзу перегляду угоди щодо умов Brexit, а саме його частини про “бекстоп” — спірний захисний механізм, покликаний не допустити появи фізичного кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Про це в четвер повідомила прес-служба прем’єр-міністерки Сполученого Королівства Терези Мей, прокоментувавши поразка уряду в Палаті громад в ході символічного голосування з питання підтримки курсу британського прем’єра на здійснення Brexit, передає УНН.