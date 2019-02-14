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Британія продовжить добиватися від Брюсселя перегляду угоди по Brexit

Британія продовжить добиватися від Брюсселя перегляду угоди по Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Уряд Великої Британії продовжить добиватися від Євросоюзу перегляду угоди щодо умов Brexit, а саме його частини про “бекстоп” — спірний захисний механізм, покликаний не допустити появи фізичного кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Про це в четвер повідомила прес-служба прем’єр-міністерки Сполученого Королівства Терези Мей, прокоментувавши поразка уряду в Палаті громад в ході символічного голосування з питання підтримки курсу британського прем’єра на здійснення Brexit, передає УНН.

“Пропозиція (про виключення „бекстопу“ з угоди щод Brexit) від 29 січня залишається єдиною, яку Палата громад прийняла, висловлюючи те, чого вона хоче, — і це юридично обов’язкові зміни для вирішення проблем, пов’язаних з „бекстопом“. Уряд продовжуватиме домагатися цього разом з ЄС, щоб забезпечити наш своєчасний вихід 29 березня”, — наводить телеканал Sky News слова прес-секретаря британської прем’єрки.

У канцелярії Мей звинуватили лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна в тому, що він “знову поставив партійні міркування вище національних, проголосувавши проти пропозиції уряду” підтримати підхід Мей до реалізації Brexit, що робить сценарій Brexit без угоди більш імовірним.

Як повідомляв УНН, Brexit стане тестом для світової торгівлі.

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