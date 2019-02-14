Великобритания продолжит добиваться от Брюсселя пересмотра соглашения по Brexit

“Предложение (об исключении „бэкстопа“ из сделки по Brexit) от 29 января остается единственным, которое Палата общин приняла, выражая то, чего она хочет, — и это юридически обязательные изменения для решения проблем, связанных с „бэкстопом“. Правительство будет продолжать добиваться этого вместе с ЕС, чтобы обеспечить наш своевременный выход 29 марта”, — приводит телеканал Sky News слова пресс-секретаря британского премьера.

В канцелярии Мэй обвинили лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина в том, что он “снова поставил партийные соображения выше национальных, проголосовав против предложения правительства” поддержать подход Мэй к реализации Brexit, что делает сценарий Brexit без сделки более вероятным.

Как сообщал УНН, Brexit станет тестом для мировой торговли.