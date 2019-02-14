Великобритания продолжит добиваться от Брюсселя пересмотра соглашения по Brexit

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 54568 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123149 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125216 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126347 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123543 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156440 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117625 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141328 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145211 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Великобритания продолжит добиваться от Брюсселя пересмотра соглашения по Brexit

Великобритания продолжит добиваться от Брюсселя пересмотра соглашения по Brexit

Киев  •  УНН

 • 8231 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правительство Великобритании продолжит добиваться от Евросоюза пересмотра соглашения по условиям Brexit, а именно его части о “бэкстопе” — спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Об этом в четверг сообщила пресс- служба премьер-министрессы Соединенного Королевства Терезы Мэй, прокомментировав поражение правительства в Палате общин в ходе символического голосования по вопросу поддержки курса британского премьера на осуществление Brexit, передает УНН.

“Предложение (об исключении „бэкстопа“ из сделки по Brexit) от 29 января остается единственным, которое Палата общин приняла, выражая то, чего она хочет, — и это юридически обязательные изменения для решения проблем, связанных с „бэкстопом“. Правительство будет продолжать добиваться этого вместе с ЕС, чтобы обеспечить наш своевременный выход 29 марта”, — приводит телеканал Sky News слова пресс-секретаря британского премьера.

В канцелярии Мэй обвинили лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина в том, что он “снова поставил партийные соображения выше национальных, проголосовав против предложения правительства” поддержать подход Мэй к реализации Brexit, что делает сценарий Brexit без сделки более вероятным.

Как сообщал УНН, Brexit станет тестом для мировой торговли.

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