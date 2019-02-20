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У спільній заяві Мей та Юнкера переговори щодо Brexit - названі конструктивними

У спільній заяві Мей та Юнкера переговори щодо Brexit - названі конструктивними

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей і голова Єврокомісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер провели в середу конструктивні переговори з Brexit, домовилися знову зустрітися до кінця місяця і не виключили, що угода про майбутні відносини Лондона і Брюсселя може бути змінена. Про це йдеться в спільному комюніке, поширеному за підсумками зустрічі двох політиків, яка відбулася 20 лютого в Брюсселі, передає УНН.

“Обидва лідери зійшлися в тому, що переговори були конструктивними, і вони закликали свої переговорні команди продовжувати шукати можливості (щодо реалізації Brexit) в позитивному ключі з урахуванням стислих термінів і історичної значущості напрямку ЄС і Великої Британії на шляху глибоких і унікальних майбутніх партнерських відносин”, — відзначається в комюніке. “Вони знову проведуть оцінку досягнутого прогресу в майбутні дні. Голова Юнкер і прем’єр-міністерка Мей домовилися провести нові переговори до кінця місяця”, — йдеться в спільній заяві.

Як випливає з комюніке, під час зустрічі сторони обговорили перелік гарантій тимчасового характеру так званого режиму бекстоп, який зберігає членство Північної Ірландії в митному союзі і єдиному ринку ЄС, щоб не допустити появи прикордонної інфраструктури на британо-ірландському кордоні.

І Мей, і Юнкер ще раз підтвердили свою прихильність недопущенню появи “жорсткого кордону” на острові Ірландія і зобов’язання поважати недоторканність європейського і британського внутрішніх ринків. Вони торкнулися теми тієї “ролі, яку альтернативні механізми можуть зіграти в заміні „бекстопу“ в майбутньому”.

Як повідомляв УНН, Мей мала намір повернутися в Брюссель на переговори по Brexit.

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