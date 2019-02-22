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СМИ: члены кабмина Терезы Мэй считают, что она должна уйти в отставку в мае

СМИ: члены кабмина Терезы Мэй считают, что она должна уйти в отставку в мае

Киев  •  УНН

 • 9691 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Члены британского правительства считают, что его глава Тереза Мэй должна объявить о своей отставке после проведения выборов в органы местной власти, которые пройдут в Англии и Северной Ирландии 2 мая. Об этом сообщила газета The Guardian, передает УНН.

По данным издания, таким образом Мэй должна позволить новому лидеру правящей Консервативной партии провести следующий этап переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. В противном случае действующий британский премьер к концу года рискует потерпеть поражение в ходе голосования о вынесении ей вотума недоверия.

13 декабря прошлого года Мэй смогла заручиться поддержкой своих однопартийцев после того, как ее противники в рядах тори собрали 48 писем, необходимых для запуска процедуры голосования по вотуму недоверия лидеру партии. В поддержку Мэй проголосовали 200 консерваторов, против ее пребывания во главе правительства высказались 117 депутатов.

Спустя месяц, 16 января 2019 года, Мэй смогла удержаться на посту премьер-министра, сумев преодолеть вотум недоверия своему правительству. Голосование в Палате общин было инициировано лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином. Он обвинил кабмин в неспособности добиться выгодной для страны сделки с Евросоюзом по условиям выхода страны из состава сообщества.

Как отмечал УНН, 25 членов правительства Мэй готовы выступить в пользу переноса сроков Brexit.

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