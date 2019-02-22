ЗМІ: члени кабміну Терези Мей вважають, що вона повинна піти у відставку в травні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Члени британського уряду вважають, що його глава Тереза Мей повинна оголосити про свою відставку після проведення виборів до органів місцевої влади, які пройдуть в Англії і Північній Ірландії 2 травня цього року. Про це повідомила газета The Guardian, передає УНН.
За даними видання, таким чином Мей повинна дозволити новому лідеру правлячої Консервативної партії провести наступний етап переговорів з Брюсселем з питання виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу. В іншому випадку діюча британська прем’єрка до кінця року ризикує зазнати поразки в ході голосування про винесення їй вотуму недовіри.
13 грудня минулого року Мей змогла заручитися підтримкою своїх однопартійців після того, як її противники в рядах торі зібрали 48 листів, необхідних для запуску процедури голосування по вотуму недовіри лідеру партії. На підтримку Мей проголосували 200 консерваторів, проти її перебування на чолі уряду висловилися 117 депутатів.
Через місяць, 16 січня 2019 року, Мей змогла втриматися на посаді прем’єр-міністра, зумівши подолати вотум недовіри своєму уряду. Голосування в Палаті громад було ініційовано лідером опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна. Він звинуватив кабмін в нездатності домогтися вигідної для країни угоди з Євросоюзом за умовами виходу країни зі складу співтовариства.
Як зазначав УНН, 25 членів уряду Мей готові виступити на користь перенесення термінів Brexit.