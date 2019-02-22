ЗМІ: члени кабміну Терези Мей вважають, що вона повинна піти у відставку в травні

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Члени британського уряду вважають, що його глава Тереза Мей повинна оголосити про свою відставку після проведення виборів до органів місцевої влади, які пройдуть в Англії і Північній Ірландії 2 травня цього року. Про це повідомила газета The Guardian, передає УНН.