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25 членів уряду Мей готові виступити на користь перенесення термінів Brexit - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Близько 25 членів британського уряду готові проголосувати на користь того, щоб відкласти терміни запланованого виходу Великої Британії з ЄС, поки прем’єр-міністерка Тереза Мей не заявить про те, що не допустить Brexit без угоди про умови “розлучення” між Лондоном і Брюсселем. Про це ввечері в четвер повідомила газета The Guardian, передає УНН.

За твердженням видання, чотири члени кабінету міністрів, близько десятка заступників міністра і парламентських секретарів і інші високопоставлені урядовці збираються підтримати під час дебатів у Палаті громад спільну парламентську пропозицію депутата-консерватора Олівера Летвіна і парламентаря від лейбористів Іветт Купер, в якому викладена ідея відкладання терміну виходу країни з ЄС за відсутності гарантій недопущення Brexit без угоди (no-deal Brexit) з боку прем’єра. Якщо події будуть розвиватися за цим сценарієм, то перед Мей може безпосередньо постати питання про відправку “розкольників” у відставку.

Демарш міністрів є переходом до наступу на позиції прем’єра вже прихильників євроінтеграції Сполученого Королівства, в той час як влітку минулого року спостерігався зворотний процес — кабмін покидали прихильники “жорсткого Brexit”, включаючи таких політичних “важковаговиків”, як міністр закордонних справ Борис Джонсон і міністр з питань Brexit Девід Девіс.

Нагадуємо, Юнкер не має оптимізму щодо уникнення Brexit без угоди.

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