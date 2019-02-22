25 членів уряду Мей готові виступити на користь перенесення термінів Brexit - ЗМІ

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Близько 25 членів британського уряду готові проголосувати на користь того, щоб відкласти терміни запланованого виходу Великої Британії з ЄС, поки прем’єр-міністерка Тереза Мей не заявить про те, що не допустить Brexit без угоди про умови “розлучення” між Лондоном і Брюсселем. Про це ввечері в четвер повідомила газета The Guardian, передає УНН.