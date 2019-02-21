Юнкер не має оптимізму щодо уникнення Brexit без угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у четвер заявив, що попри конструктивні переговори з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, він як і раніше песимістично налаштований на перспективу того, що Велика Британія уникне "жорсткого" виходу з блоку у наступному місяці. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Юнкер заявив, що Brexit без угоди "матиме жахливі економічні та соціальні наслідки як в Британії, так і на континенті", додавши, що він робить все можливе, щоб "можна було уникнути гіршого".
При цьому він додав: "Я не дуже оптимістичний у цьому питанні".
Пізно ввечері у середу Мей та Юнкер заявили, що провели "конструктивні" переговори у штаб-квартирі ЄС. Вони заявили, що переговорники будуть терміново шукати вихід з ситуації, в якій опинилося питання Brexit, щоб запобігти виходу Великої Британії з блоку 29 березня без плавного перехідного періоду.