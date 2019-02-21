Юнкер не має оптимізму щодо уникнення Brexit без угоди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у четвер заявив, що попри конструктивні переговори з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, він як і раніше песимістично налаштований на перспективу того, що Велика Британія уникне "жорсткого" виходу з блоку у наступному місяці. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.