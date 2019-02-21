Юнкер не имеет оптимизма относительно предотвращения Brexit без соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что несмотря на конструктивные переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй, он по-прежнему пессимистично настроен на перспективу того, что Великобритания избежит "жесткого" выхода из блока в следующем месяце. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Юнкер заявил, что Brexit без соглашения "будет иметь ужасные экономические и социальные последствия как в Британии, так и на континенте", добавив, что он делает все возможное, чтобы "можно было избежать худшего".
При этом он добавил: "Я не очень оптимистичен в этом вопросе".
Поздно вечером в среду Мэй и Юнкер заявили, что провели "конструктивные" переговоры в штаб-квартире ЕС. Они заявили, что переговорщики будут срочно искать выход из ситуации, в которой оказался вопрос Brexit, чтобы предотвратить выход Великобритании из блока 29 марта без плавного переходного периода.