Юнкер не имеет оптимизма относительно предотвращения Brexit без соглашения

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62001 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82767 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130624 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130428 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129836 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125062 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160895 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117834 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141432 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145285 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Юнкер не имеет оптимизма относительно предотвращения Brexit без соглашения

Юнкер не имеет оптимизма относительно предотвращения Brexit без соглашения

Киев  •  УНН

 • 6131 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что несмотря на конструктивные переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй, он по-прежнему пессимистично настроен на перспективу того, что Великобритания избежит "жесткого" выхода из блока в следующем месяце. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Юнкер заявил, что Brexit без соглашения "будет иметь ужасные экономические и социальные последствия как в Британии, так и на континенте", добавив, что он делает все возможное, чтобы "можно было избежать худшего".

При этом он добавил: "Я не очень оптимистичен в этом вопросе".

Поздно вечером в среду Мэй и Юнкер заявили, что провели "конструктивные" переговоры в штаб-квартире ЕС. Они заявили, что переговорщики будут срочно искать выход из ситуации, в которой оказался вопрос Brexit, чтобы предотвратить выход Великобритании из блока 29 марта без плавного переходного периода.

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