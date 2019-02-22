25 членов правительства Мэй готовы выступить в пользу переноса сроков Brexit - СМИ

По утверждению издания, четыре члена кабинета министров, около десятка заместителей министра и парламентских секретарей и другие высокопоставленные члены правительства собираются поддержать во время дебатов в Палате общин совместное парламентское предложение депутата-консерватора Оливера Летвина и парламентария от лейбористов Иветт Купер, в котором изложена идея откладывания срока выхода страны из ЕС при отсутствии гарантий недопущения Brexit без сделки (no-deal Brexit) со стороны премьера. Если события будут развиваться по этому сценарию, то перед Мэй может напрямую встать вопрос об отправке “раскольников” в отставку.

Демарш министров представляет собой переход к наступлению на позиции премьера уже сторонников евроинтеграции Соединенного Королевства, в то время как летом прошлого года наблюдался обратный процесс — кабмин покидали сторонники “жесткого Brexit”, включая таких политических “тяжеловесов”, как министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Напоминаем, Юнкер не имеет оптимизма касательно избежания Brexit без соглашения.