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Актуальное
ЕС установил Британии дедлайн для выхода из тупика по Brexit

ЕС установил Британии дедлайн для выхода из тупика по Brexit

Киев  •  УНН

 • 9154 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Лидеры Европейского Союза дали Великобритании всего 48 часов, чтобы выступить с предложением по выходу из тупика по Brexit. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Mirror Online.

Дедлайн в ЕС установили после того, как в начале этой недели "тяжелые" и "активные" переговоры оказались в тупике, несмотря на попытки пересмотреть "backstop" по ирландской границе.

Сначала Великобритания требовала ограничения по времени, предостережения по выходу из ЕС или "альтернативных договоренностей" по "backstop", что может привести к тому, что Великобритания с 2021 года попадет под таможенные правила ЕС, пишет издание. Но за 22 дня до Brexit источник из ЕС заявил, что "предложения были сумасшедшими".

Указано, что это означает, что в следующий вторник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может проиграть решающее голосование парламентариев по любому соглашению о Brexit, которого она смогла достичь, пишет издание.

Канцлер казначейства Великобритании Филипп Хаммонд сказал сегодня, что депутаты могли бы проголосовать за отсрочку Brexit, и добавил, что это могло бы привести к "компромиссу" относительно более мягкого Brexit. При этом, по данным The Telegraph, Хэммонд указал, что голосование во вторник является "последним шансом" для Brexit 29 марта.

Кабинет министров страны отказался исключить возможность Таможенного союза с ЕС. Такую возможность поддержала Палата лордов и, что немаловажно, лидер лейбористов Джереми Корбин.

Как отмечается, ЕС готов работать до конца недели. Но ему нужно с чем-то работать, и он утверждает, что мяч находится на британской стороне поля. Как отмечает The Telegraph, чиновники ЕС требуют в течение 48 часов предложения по "backstop".

В BuzzFeed просочилась неутешительная дипломатическая нота с ЕС, описывающая встречу, на которой обсуждались планы Великобритании, как "негативные", и в которой утверждалось, что Британия ищет "юридическое решение политической проблемы".

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого. В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

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