Палата лордів проголосувала за збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Палата лордів британського парламенту проголосувала 6 березня, за збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
За це проголосували 207 членів верхньої палати, проти виступили 147 перів.
У поправці опозиційної Лейбористської партії до білля про торгівлю повідомляється, що Великобританія повинна залишитися в митному союзі ЄС.
Нагадаємо, Велика Британія скасує 80-90% усіх торгових мит щодо імпортних товарів у разі виходу з Євросоюзу без угоди про умови Brexit.