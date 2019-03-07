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Палата лордів проголосувала за збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС

Палата лордів проголосувала за збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС

Київ • УНН

 • 11700 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Палата лордів британського парламенту проголосувала 6 березня, за збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.

За це проголосували 207 членів верхньої палати, проти виступили 147 перів.

У поправці опозиційної Лейбористської партії до білля про торгівлю повідомляється, що Великобританія повинна залишитися в митному союзі ЄС.

Нагадаємо, Велика Британія скасує 80-90% усіх торгових мит щодо імпортних товарів у разі виходу з Євросоюзу без угоди про умови Brexit.

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