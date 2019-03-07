Палата лордов проголосовала за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Палата лордов британского парламента проголосовала 6 марта за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
За это проголосовали 207 членов верхней палаты, против выступили 147 пэров.
В поправке оппозиционной Лейбористской партии к биллю о торговле сообщается, что Великобритания должна остаться в таможенном союзе ЕС.
Напомним, Великобритания отменит 80-90% всех торговых пошлин в отношении импортных товаров в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.