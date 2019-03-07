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7 марта, 13:58 • 119247 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116510 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141061 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Палата лордов проголосовала за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС

Палата лордов проголосовала за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС

Киев  •  УНН

 • 11699 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Палата лордов британского парламента проголосовала 6 марта за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

За это проголосовали 207 членов верхней палаты, против выступили 147 пэров.

В поправке оппозиционной Лейбористской партии к биллю о торговле сообщается, что Великобритания должна остаться в таможенном союзе ЕС.

Напомним, Великобритания отменит 80-90% всех торговых пошлин в отношении импортных товаров в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

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