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Брюссель та Лондон домовилися про юридичні гарантії Великої Британії по Brexit

Брюссель та Лондон домовилися про юридичні гарантії Великої Британії по Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Євросоюз і Велика Британія домовилися про юридичні гарантії для Лондона щодо режиму контролю ірландської кордону, які повинні дозволити затвердити угоду про вихід Сполученого Королівства з ЄС (Brexit). Про це йдеться в поширеному в Брюсселі заяві голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, передає УНН.

Сторони домовилися до кінця перехідного періоду після Brexit (до 31 грудня 2020 року) провести додаткові переговори, які будуть присвячені виключно проблемі кордону між Ірландією, що залишається в ЄС і Північною Ірландією, яка виходить із товариства у складі Сполученого Королівства. Ці переговори повинні виключити необхідність застосування прописаного в тексті угоди про вихід Великої Британії з ЄС механізму "backstop", який вимагає зберегти Північну Ірландію в складі єдиного європейського ринку, поки не буде знайдено рішення по режиму прозорого кордону.

"Досягнута домовленість надає чіткі роз'яснення та юридичні гарантії за угодою про вихід і за механізмом "backstop". Тепер ми можемо довести процес виходу до впорядкованого завершення, - заявив Юнкер. - Наш вибір тепер очевидний: це або досягнуте сьогодні угоду, або Brexit може взагалі не відбутися".

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Гарантії оформлені у вигляді декларації з шести пунктів, текст якої має бути додано до 585-сторінкової угоди про вихід Великої Британії з ЄС, узгодженим ще в кінці минулого року, але все ще не схваленого Великою Британією. У документі, зокрема, підкреслюється, що Євросоюз і Сполучене Королівство "заявили про тверді зобов'язання виробити до 31 грудня 2020 року альтернативні домовленості, які дозволять уникнути необхідності застосування механізму "backstop". У той же час в тексті цього документа немає ніяких тимчасових обмежень по можливого терміну дії механізму, якщо він все ж буде застосований, а є лише просторова декларація про намір уникнути необхідності його застосування.

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Велика Британія побоюється, що в разі задіяння "backstop" Північна Ірландія залишиться частиною єдиного ринку ЄС на невизначений термін, в результаті чого Лондон частково втратить суверенітет над цією територією. Досягнута з керівництвом ЄС домовленість повинна дозволити прем'єру Великобританії затвердити угоду про вихід з Євросоюзу в британському парламенті, що забезпечить упорядкований вихід Великобританії зі складу співтовариства 29 березня цього року.

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Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей втратила підтримку майже всього кабінету міністрів (за винятком двох його членів) через кризову ситуацію з виходом Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу (Brexit).

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