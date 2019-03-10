Мей втратила підтримку майже всього кабінету міністрів через Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей втратила підтримку майже всього кабінету міністрів (за винятком двох його членів) через кризову ситуацію з виходом Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це в неділю повідомила газета The Daily Telegraph, передає УНН.
За даними видання, члени британського уряду виступають за відхід Мей у відставку не пізніше липня, щоб новий лідер Консервативної партії міг провести наступний етап переговорів щодо Brexit, якщо парламент виступить проти перспективи виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу без угоди про співпрацю з Брюсселем.
“Я б сказав, що в кабінеті є тільки два міністри, які все ще підтримують її. Все решта втратили віру в її здатність керувати”, — сказав урядовий джерело газети.
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Очікується, що британський прем’єр зазнає поразки 12 березня в ході чергового голосування по досягнутій з Брюсселем угоди про умови Brexit. Вже на наступний день депутати, як очікується, проголосують з питання реалізації сценарію Brexit без угоди і, згідно з прогнозами, відкинутий такий варіант. Якщо парламентарії виступлять проти “жорсткого” Brexit, то потім вони повинні переглянути необхідність перенесення дати виходу Великої Британії з ЄС, що остаточно підірве позиції Мей, пише видання.
Видання зазначає, що глава британського уряду може залишити свій пост вже до вечора 13 березня, якщо опозиційна Лейбористська партія ініціює і виграє голосування про винесення вотуму недовіри уряду.
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Як повідомляв УНН, 15 січня депутати Палати громад відкинули угоду з ЄС про умови Brexit, а пізніше схвалили дві поправки до білля про вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Зокрема, парламентарії зажадали від уряду прибрати з тексту проекту угоди з Євросоюзом згадка про “backstop” в Північній Ірландії (режим підтримки перебування регіону в складі Митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit) і замінити його альтернативним варіантом.
Майже через два місяці Мей спробує домогтися схвалення парламентом своєї угоди. За твердженням британського міністра фінансів Філіпа Хаммонда, чергову відмову Палати громад підтримати угоду створить реальні передумови для відкладання намічених термінів Brexit (вихід країни з ЄС запланований на 29 березня) і створить вкрай невизначені перспективи для майбутнього Великої Британії.
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