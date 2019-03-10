Мей втратила підтримку майже всього кабінету міністрів через Brexit

КИЇВ. 11 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей втратила підтримку майже всього кабінету міністрів (за винятком двох його членів) через кризову ситуацію з виходом Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу (Brexit). Про це в неділю повідомила газета The Daily Telegraph, передає УНН.