Мэй потеряла поддержку почти всего кабинета министров из-за Brexit

По данным издания, члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, если парламент выступит против перспективы выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем.

"Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее. Все остальные потеряли веру в ее способность управлять", - сказал правительственный источник газеты.

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Ожидается, что британский премьер потерпит поражение 12 марта в ходе очередного голосования по достигнутой с Брюсселем соглашения об условиях Brexit. Уже на следующий день депутаты, как ожидается, проголосуют по вопросу реализации сценария Brexit без соглашения и, согласно прогнозам, отвергнутый такой вариант. Если парламентарии выступят против "жесткого" Brexit, то потом они должны пересмотреть необходимость переноса даты выхода Великобритании из ЕС, окончательно подорвет позиции Мэй, пишет издание.

Издание отмечает, что глава британского правительства может покинуть свой пост уже к вечеру 13 марта, если оппозиционная Лейбористская партия инициирует и выигрывает голосования о вынесении вотума недоверия правительству.

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Как сообщал УНН, 15 января депутаты Палаты общин отвергли соглашение с ЕС об условиях Brexit, а позже одобрили две поправки к билля о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "backstop" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.

Почти через два месяца Мэй попытается добиться одобрения парламентом своей сделки. По утверждению британского министра финансов Филиппа Хаммонда, очередной отказ Палаты общин поддержать соглашение создаст реальные предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта) и создаст крайне неопределенные перспективы для будущего Великобритании.

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