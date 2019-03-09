У Європарламенті вважають можливим перенесення Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Термін виходу Великобританії зі складу ЄС може бути перенесений до початку липня. Про це заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні, передає УНН з посиланням на DW.
За його словами, початок липня може стати останнім терміном для Brexit у разі, якщо рішення про перенесення дати виходу Британії з ЄС буде прийняте. При цьому він підкреслив, що британці "в будь-якому разі повинні назвати нам причину перенесення". Таяні припустив, що може йтися про час, потрібний для нових виборів чи нового референдуму.
Голова Європарламенту особливо наголосив на необхідності уникнути "найбільшої помилки" - хаотичного Brexit без угоди з Брюсселем. Подібна ситуація, на на його думку, стала б несприятливою для ЄС і "катастрофою для британської економіки".
Водночас Таяні виключив можливість перегляду узгодженого в листопаді документа про вихід Сполученого Королівства з ЄС.
Як нагадало видання, вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня. Сторони досі не затвердили угоду про відносини після виходу Великобританії з ЄС. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що запропонує депутатам британського парламенту проголосувати за перенесення Brexit, якщо до 12 березня вони не схвалять угоду про вихід королівства з Євросоюзу.