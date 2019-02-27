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Мей заявила про можливість перенесення Brexit

Мей заявила про можливість перенесення Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що запропонує депутатам британського парламенту проголосувати за перенесення Brexit, якщо до 12 березня вони не схвалять угоду про вихід королівства з Євросоюзу. Про це лідер країни заявила на засіданні британського парламенту 26 лютого, повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Дата виходу Великобританії з ЄС встановлена на 29 березня.

Мей заявила, що сама виступає проти будь-якого відтермінування Brexit. За її словами, якщо депутати підтримають таку ініціативу, вихід Великої Британії з ЄС не може відбутися пізніше кінця червня.

25 лютого британська газета The Guardian з посиланням на власні джерела повідомила, що Brexit може бути перенесений на два роки. Ця ідея нібито активно обговорюється в керівництві Європейського союзу. Представники Євросоюзу не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

Минулого тижня також стало відомо, що лідер лейбористів у британському парламенті Джеремі Корбін підтримує ідею проведення другого референдуму щодо Brexit.

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Британський парламент усе ще не схвалив договір про вихід Британії з ЄС. До 29 березня залишається менше п’яти тижнів. Прихильники Мей наполягають, що парламент не повинен блокувати “жорсткий Brexit”, щоб не позбавляти прем’єра свободи маневру на переговорах з ЄС про внесення змін до проекту договору.

Ці переговори тривають і в Єгипті, куди Мей та інші лідери Євросоюзу приїхали на європейсько-арабський саміт. Очікується, що вони триватимуть і наступного тижня. За словами Мей, переговори відбуваються успішно, проте, як і раніше, неясно, чи вдасться їй домогтися таких поступок, які задовольнили б більшість у парламенті.

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Тим часом лейбористи планують запропонувати британському парламенту свій план виходу країни з Євросоюзу. Серед іншого, пропозиції передбачатимуть функціонування митного союзу між ЄС і Великою Британією на постійній основі. Якщо пропозиції не будуть підтримані, лейбористи наполягатимуть на проведенні повторного референдуму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії вивчає можливість перенесення Brexit на два місяці.

Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього. Відповідно до статті 50 статуту ЄС, Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року.

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