Британські лейбористи виступають за другий референдум щодо Brexit

За словами Корбіна, проведення другого референдуму дозволить запобігти “руйнівному Brexit республіканців, який був нав’язаний країні”. Він додав, що Лейбористська партія зробить усе можливе, щоб не допустити Brexit без угоди.

Цього тижня опозиція запропонує парламенту свій план виходу країни з Євросоюзу, повідомив речник партії Кейр Стармер. Серед іншого, пропозиції передбачатимуть функціонування митного союзу між ЄС і Великобританією на постійній основі. Якщо пропозиції не будуть підтримані, лейбористи наполягатимуть на проведенні повторного референдуму.

У результаті Brexit може відбутися без будь-яких домовленостей. Британський прем’єр Тереза Мей обіцяє, що повторне голосування щодо договору відбудеться до 12 березня. Таку заяву вона зробила після зустрічі з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Нагадаємо, 21 лютого прем’єр-міністресса Великобританії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели конструктивні переговори по Brexit, домовилися знову зустрітися до кінця місяця і не виключили, що угода про майбутні відносини Лондона і Брюсселя може бути змінено.

Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, члени британського уряду вважають, що його глава Тереза Мей повинна оголосити про свою відставку після проведення виборів до органів місцевої влади, які пройдуть в Англії і Північній Ірландії 2 травня. Таким чином Мей повинна дозволити новому лідеру правлячої Консервативної партії провести наступний етап переговорів з Брюсселем з питання виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Так, вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року.

This week Labour will put its alternative plan for a vote in the House of Commons.



If Parliament rejects our plan, then Labour will deliver on the promise we made at our annual conference and support a public vote. https://t.co/EjCifYCDJP

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) 25 лютого 2019 р.