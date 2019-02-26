Британські лейбористи виступають за другий референдум щодо Brexit

ukru
22 березня, 17:51 • 96302 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 134667 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 109942 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109443 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 101237 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103859 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 153002 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168583 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155206 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 252132 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
6.3 м/с
37 %
757 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

23 березня, 04:17 • 18966 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 38954 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 47695 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

07:47 • 27236 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 34638 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168468 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 252132 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 214226 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198858 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 165298 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 64313 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 60341 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 75230 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 56857 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86799 перегляди
Актуальне
Британські лейбористи виступають за другий референдум щодо Brexit

Британські лейбористи виступають за другий референдум щодо Brexit

Київ • УНН

 • 12468 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Опозиційна британська Лейбористська партія підтримує проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу, заявив у понеділок, 25 лютого, її лідер Джеремі Корбін. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

За словами Корбіна, проведення другого референдуму дозволить запобігти “руйнівному Brexit республіканців, який був нав’язаний країні”. Він додав, що Лейбористська партія зробить усе можливе, щоб не допустити Brexit без угоди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Велика Британія та ЄС продовжать діалог щодо Brexit

Цього тижня опозиція запропонує парламенту свій план виходу країни з Євросоюзу, повідомив речник партії Кейр Стармер. Серед іншого, пропозиції передбачатимуть функціонування митного союзу між ЄС і Великобританією на постійній основі. Якщо пропозиції не будуть підтримані, лейбористи наполягатимуть на проведенні повторного референдуму.

У результаті Brexit може відбутися без будь-яких домовленостей. Британський прем’єр Тереза Мей обіцяє, що повторне голосування щодо договору відбудеться до 12 березня. Таку заяву вона зробила після зустрічі з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Brexit можуть відкласти до 2021 року — ЗМІ

Нагадаємо, 21 лютого прем’єр-міністресса Великобританії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели конструктивні переговори по Brexit, домовилися знову зустрітися до кінця місяця і не виключили, що угода про майбутні відносини Лондона і Брюсселя може бути змінено.

Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, члени британського уряду вважають, що його глава Тереза Мей повинна оголосити про свою відставку після проведення виборів до органів місцевої влади, які пройдуть в Англії і Північній Ірландії 2 травня. Таким чином Мей повинна дозволити новому лідеру правлячої Консервативної партії провести наступний етап переговорів з Брюсселем з питання виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Так, вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року.

This week Labour will put its alternative plan for a vote in the House of Commons.

If Parliament rejects our plan, then Labour will deliver on the promise we made at our annual conference and support a public vote. https://t.co/EjCifYCDJP

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) 25 лютого 2019 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.16