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Британские лейбористы выступают за второй референдум по Brexit

Британские лейбористы выступают за второй референдум по Brexit

Киев  •  УНН

 • 12467 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Оппозиционная британская Лейбористская партия поддерживает проведение второго референдума по выходу страны из Евросоюза, заявил в понедельник, 25 февраля, ее лидер Джереми Корбин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По словам Корбина, проведение второго референдума позволит предотвратить "разрушительному Brexit республиканцев, который был навязан стране". Он добавил, что Лейбористская партия сделает все возможное, чтобы не допустить Brexit без соглашения.

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На этой неделе оппозиция предложит парламенту свой план выхода страны из Евросоюза, сообщил представитель партии Кейр Стармер. Среди прочего, предложения предусматривать функционирования таможенного союза между ЕС и Великобританией на постоянной основе. Если предложения не будут поддержаны, лейбористы будут настаивать на проведении повторного референдума.

В результате Brexit может произойти без каких-либо договоренностей. Британский премьер Тереза Мэй обещает, что повторное голосование по договору состоится до 12 марта. Такое заявление она сделала после встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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Напомним, 21 февраля премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели конструктивные переговоры по Brexit, договорились снова встретиться до конца месяца и не исключили, что соглашение о будущих отношениях Лондона и Брюсселя может быть изменено.

Как сообщал УНН, по информации СМИ, члены британского правительства считают, что его глава Тереза Мэй должна объявить о своей отставке после проведения выборов в органы местной власти, которые пройдут в Англии и Северной Ирландии 2 мая. Таким образом Мэй должна позволить новому лидеру правящей Консервативной партии провести следующий этап переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Так, выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.

This week Labour will put its alternative plan for a vote in the House of Commons.

If Parliament rejects our plan, then Labour will deliver on the promise we made at our annual conference and support a public vote. https://t.co/EjCifYCDJP

- Keir Starmer (@Keir_Starmer) 25 февраля 2019

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