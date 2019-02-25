Уряд Великої Британії вивчає можливість перенесення Brexit на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Кабінет прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей вивчає можливість перенести термін виходу країни зі складу Євросоюзу на два місяці. Про це повідомила британська газета The Telegraph, передає УНН.
Як повідомляють джерела видання, в канцелярії очільниці уряду розроблений план, відповідно до якого Мей офіційно звернеться з відповідним проханням до Євросоюзу, якщо до 12 березня британський парламент буде як і раніше не готовий схвалити проект угоди про Brexit. Саме до цього числа, як в неділю заявила сама Мей, в парламенті має відбутися нове голосування з проекту угоди з Брюсселем, нинішній варіант якої депутати відкинули 15 січня.
За даними видання, члени кабінету міністрів вважають, що двох місяців вистачить, щоб вивести ситуацію з глухого кута, в якому вона зараз перебуває. При цьому, за даними The Guardian, в ЄС хотіли б відкласти Brexit до кінця 2020 року, коли закінчиться черговий семирічний бюджетний період Євросоюзу.
Продовжити передбачений Лісабонським договором термін виходу країни з європейського співтовариства від Мей вимагають як багато членів її партії, так і опозиція. Щонайменше троє членів кабміну виступають за перенесення Brexit і загрожують подати у відставку, якщо Мей не відмовиться від варіанту, при якому Велика Британія вийде з ЄС без угоди, що може призвести до вкрай негативних наслідків для економіки королівства. При цьому проти продовження переговорів з ЄС виступають члени впливового правого крила Консервативної партії — євроскептики, які не побоюються наслідків жорсткого Brexit.
Нагадуємо, три британських міністри підтримають перенесення Brexit, якщо парламент відхилить угоду.