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Уряд Великої Британії вивчає можливість перенесення Brexit на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Кабінет прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей вивчає можливість перенести термін виходу країни зі складу Євросоюзу на два місяці. Про це повідомила британська газета The Telegraph, передає УНН.

Уряд Великої Британії вивчає можливість перенесення Brexit на два місяці

Як повідомляють джерела видання, в канцелярії очільниці уряду розроблений план, відповідно до якого Мей офіційно звернеться з відповідним проханням до Євросоюзу, якщо до 12 березня британський парламент буде як і раніше не готовий схвалити проект угоди про Brexit. Саме до цього числа, як в неділю заявила сама Мей, в парламенті має відбутися нове голосування з проекту угоди з Брюсселем, нинішній варіант якої депутати відкинули 15 січня.

За даними видання, члени кабінету міністрів вважають, що двох місяців вистачить, щоб вивести ситуацію з глухого кута, в якому вона зараз перебуває. При цьому, за даними The Guardian, в ЄС хотіли б відкласти Brexit до кінця 2020 року, коли закінчиться черговий семирічний бюджетний період Євросоюзу.

Продовжити передбачений Лісабонським договором термін виходу країни з європейського співтовариства від Мей вимагають як багато членів її партії, так і опозиція. Щонайменше троє членів кабміну виступають за перенесення Brexit і загрожують подати у відставку, якщо Мей не відмовиться від варіанту, при якому Велика Британія вийде з ЄС без угоди, що може призвести до вкрай негативних наслідків для економіки королівства. При цьому проти продовження переговорів з ЄС виступають члени впливового правого крила Консервативної партії — євроскептики, які не побоюються наслідків жорсткого Brexit.

Нагадуємо, три британських міністри підтримають перенесення Brexit, якщо парламент відхилить угоду.

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