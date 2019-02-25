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Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца

Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца

Киев  •  УНН

 • 8552 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Кабинет премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй изучает возможность перенести срок выхода страны из состава Евросоюза на два месяца. Об этом сообщила британская газета The Telegraph, передает УНН.

Как сообщают источники издания, в канцелярии главы правительства разработан план, в соответствии с которым Мэй официально обратится с соответствующей просьбой к Евросоюзу, если к 12 марта британский парламент будет по-прежнему не готов одобрить проект соглашения о Brexit. Именно до этого числа, как в воскресенье заявила сама Мэй, в парламенте должно состояться новое голосование по проекту сделки с Брюсселем, нынешний вариант которой депутаты отвергли 15 января.

По данным издания, члены кабинета министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из тупика, в котором она сейчас находится. При этом, по данным The Guardian, в ЕС предпочли бы отложить Brexit до конца 2020 года, когда истечет очередной семилетний бюджетный период Евросоюза.

Продлить предусмотренный Лиссабонским договором срок выхода страны из европейского сообщества от Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства. При этом против продления переговоров с ЕС выступают члены влиятельного правого крыла Консервативной партии — евроскептики, не опасающиеся последствий жесткого Brexit.

Напоминаем, три британских министры поддержат переноса Brexit, если парламент отклонит соглашение.

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