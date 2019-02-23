Три британських міністри підтримають перенесення Brexit, якщо парламент відхилить угоду

“Настав момент, коли багато хто з наших колег по Консервативній партії в European Research Group (ERG, групи торі на чолі з прихильником „жорсткого“ Brexit Джейкобом Рісом-Моггом) визнають, що парламент зупинить катастрофічний сценарій з відсутністю угоди по Brexit 29 березня. Якщо це станеться, то їм не буде кого звинувачувати за затримку Brexit, крім самих себе”, — йдеться у зверненні трьох міністрів.

“Ми хочемо реалізувати угоду, щоб Велика Британія могла покинути ЄС 29 березня, — сказав Гок. — Однак час спливає, а ті, хто сповнений рішучості голосувати проти угоди (про умови Brexit), яку прем’єр-міністерка хоче повернути (до парламенту), ризикують затримати Brexit”.

Як зазначав УНН, члени кабміну Терези Мей вважають, що вона повинна піти у відставку в травні.