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Три британських міністри підтримають перенесення Brexit, якщо парламент відхилить угоду

Три британських міністри підтримають перенесення Brexit, якщо парламент відхилить угоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Троє британських міністрів заявили, що виступлять на підтримку перенесення дати виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, якщо депутати парламенту знову відкинуть угоди про умови Brexit. Про це в п’ятницю повідомила газета The Sun, опублікувавши спільну заяву міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Грега Кларка, міністерки праці Ембер Радд і міністра юстиції Девіда Гока, інформує УНН.

“Настав момент, коли багато хто з наших колег по Консервативній партії в European Research Group (ERG, групи торі на чолі з прихильником „жорсткого“ Brexit Джейкобом Рісом-Моггом) визнають, що парламент зупинить катастрофічний сценарій з відсутністю угоди по Brexit 29 березня. Якщо це станеться, то їм не буде кого звинувачувати за затримку Brexit, крім самих себе”, — йдеться у зверненні трьох міністрів.

“Ми хочемо реалізувати угоду, щоб Велика Британія могла покинути ЄС 29 березня, — сказав Гок. — Однак час спливає, а ті, хто сповнений рішучості голосувати проти угоди (про умови Brexit), яку прем’єр-міністерка хоче повернути (до парламенту), ризикують затримати Brexit”.

Як зазначав УНН, члени кабміну Терези Мей вважають, що вона повинна піти у відставку в травні.

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