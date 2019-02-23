Три британских министра поддержат перенос Brexit, если парламент отклонит соглашение

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22169 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 44336 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120419 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123111 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124529 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122544 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154848 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Три британских министра поддержат перенос Brexit, если парламент отклонит соглашение

Три британских министра поддержат перенос Brexit, если парламент отклонит соглашение

Киев  •  УНН

 • 7957 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Трое британских министров заявили, что выступят в поддержку переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, если депутаты парламента вновь отвергнут соглашения об условиях Brexit. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun, опубликовав совместное заявление министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка, министрессы труда Эмбер Радд и министра юстиции Дэвида ГОКа, информирует УНН.

“Наступил момент, когда многие из наших коллег по Консервативной партии в European Research Group (ERG, группы тори во главе со сторонником „жесткого“ Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) признают, что парламент остановит катастрофичный сценарий с отсутствием сделки по Brexit 29 марта. Если это произойдет, то им некого будет винить за задержку Brexit, кроме самих себя”, — говорится в обращении трех министров.

“Мы хотим реализовать сделку, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 29 марта, — сказал Гок. — Однако время истекает, а те, кто полон решимости голосовать против соглашения (об условиях Brexit), которое премьер-министресса хочет вернуть (в парламент), рискуют задержать Brexit”.

Как отмечал УНН, члены кабмина Терезы Мэй считают, что она должна уйти в отставку в мае.

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