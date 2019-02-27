Мэй заявила о возможности переноса Brexit

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит депутатам британского парламента проголосовать за перенос Brexit, если до 12 марта они не одобрят соглашение о выходе королевства из Евросоюза. Об этом лидер страны заявила на заседании британского парламента 26 февраля, сообщает УНН со ссылкой на BBC.