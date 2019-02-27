Мэй заявила о возможности переноса Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит депутатам британского парламента проголосовать за перенос Brexit, если до 12 марта они не одобрят соглашение о выходе королевства из Евросоюза. Об этом лидер страны заявила на заседании британского парламента 26 февраля, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Дата выхода Великобритании из ЕС установлена на 29 марта.
Мэй заявила, что сама выступает против любой отсрочки Brexit. По ее словам, если депутаты поддержат такую инициативу, выход Великобритании из ЕС не может произойти позднее конца июня.
25 февраля британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщила, что Brexit может быть перенесен на два года. Эта идея якобы активно обсуждается в руководстве Европейского союза. Представители Евросоюза не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
На прошлой неделе также стало известно, что лидер лейбористов в британском парламенте Джереми Корбин поддерживает идею проведения второго референдума по Brexit.
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Британский парламент все еще не одобрил договор о выходе Британии из ЕС. До 29 марта остается менее пяти недель. Сторонники Мэй настаивают, что парламент не должен блокировать "жесткий Brexit", чтобы не лишать премьера свободы маневра на переговорах с ЕС о внесении изменений в проект договора.
Эти переговоры продолжаются и в Египте, куда Мэй и другие лидеры Евросоюза приехали на европейско-арабский саммит. Ожидается, что они будут продолжаться и на следующей неделе. По словам Мэй, переговоры проходят успешно, однако, по-прежнему неясно, удастся ли ей добиться таких уступок, которые удовлетворили бы большинство в парламенте.
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Между тем лейбористы планируют предложить британскому парламенту свой план выхода страны из Евросоюза. Среди прочего, предложения предусматривать функционирования таможенного союза между ЕС и Великобританией на постоянной основе. Если предложения не будут поддержаны, лейбористы будут настаивать на проведении повторного референдума.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Британцы на референдуме в июне 2016 отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого. В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019.