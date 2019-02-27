Мэй заявила о возможности переноса Brexit

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 9859 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 34822 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118792 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121846 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123993 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122284 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154139 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141261 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 73419 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 122991 просмотра
Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

8 марта, 07:14 • 30330 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 37845 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 60978 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 119769 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 154141 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 167356 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 178709 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 236622 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 118795 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 85863 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101807 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105325 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 105011 просмотра
Актуальное
Мэй заявила о возможности переноса Brexit

Мэй заявила о возможности переноса Brexit

Киев  •  УНН

 • 11079 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит депутатам британского парламента проголосовать за перенос Brexit, если до 12 марта они не одобрят соглашение о выходе королевства из Евросоюза. Об этом лидер страны заявила на заседании британского парламента 26 февраля, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Дата выхода Великобритании из ЕС установлена на 29 марта.

Мэй заявила, что сама выступает против любой отсрочки Brexit. По ее словам, если депутаты поддержат такую инициативу, выход Великобритании из ЕС не может произойти позднее конца июня.

25 февраля британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщила, что Brexit может быть перенесен на два года. Эта идея якобы активно обсуждается в руководстве Европейского союза. Представители Евросоюза не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

На прошлой неделе также стало известно, что лидер лейбористов в британском парламенте Джереми Корбин поддерживает идею проведения второго референдума по Brexit.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британские лейбористы выступают за второй референдум по Brexit

Британский парламент все еще не одобрил договор о выходе Британии из ЕС. До 29 марта остается менее пяти недель. Сторонники Мэй настаивают, что парламент не должен блокировать "жесткий Brexit", чтобы не лишать премьера свободы маневра на переговорах с ЕС о внесении изменений в проект договора.

Эти переговоры продолжаются и в Египте, куда Мэй и другие лидеры Евросоюза приехали на европейско-арабский саммит. Ожидается, что они будут продолжаться и на следующей неделе. По словам Мэй, переговоры проходят успешно, однако, по-прежнему неясно, удастся ли ей добиться таких уступок, которые удовлетворили бы большинство в парламенте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мэй не исключили голосования парламентом соглашения Brexit на следующей неделе

Между тем лейбористы планируют предложить британскому парламенту свой план выхода страны из Евросоюза. Среди прочего, предложения предусматривать функционирования таможенного союза между ЕС и Великобританией на постоянной основе. Если предложения не будут поддержаны, лейбористы будут настаивать на проведении повторного референдума.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.

Британцы на референдуме в июне 2016 отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого. В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы