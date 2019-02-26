У Мей не виключили голосування парламентом угоди Brexit наступного тижня

Лідінгтон прямо не відповів на запитання, чи виключає Мей Brexit без угоди.

"Нам потрібно не втрачати самовладання як уряд, підтримати прем'єр-міністра, довести до кінця ці рішення і ці зміни, і тоді ми отримаємо дуже чітку обіцянку найпізніше, я сподіваюся, що це відбудеться раніше,.. до 12 березня це повернеться в Палату громад для прийняття чіткого рішення", - зазначив Лідінгтон.

Тим часом лейбористи планують запропонувати британському парламенту свій план виходу країни з Євросоюзу. Серед іншого, пропозиції передбачатимуть функціонування митного союзу між ЄС і Великою Британією на постійній основі. Якщо пропозиції не будуть підтримані, лейбористи наполягатимуть на проведенні повторного референдуму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії вивчає можливість перенесення Brexit на два місяці.

Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього. Відповідно до статті 50 статуту ЄС, Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року.