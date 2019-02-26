У Мэй не исключили голосования парламентом соглашения Brexit на следующей неделе

Лидингтон прямо не ответил на вопрос, исключает ли Мэй Brexit без соглашения.

"Нам нужно не терять самообладания как правительство, поддержать премьер-министра, довести до конца эти решения и эти изменения, и тогда мы получим очень четкое обещание позже, я надеюсь, что это произойдет раньше,.. до 12 марта это вернется в палату общин для принятия четкого решения", - отметил Лидингтон.

Между тем лейбористы планируют предложить британскому парламенту свой план выхода страны из Евросоюза. Среди прочего, предложения будут предусматривать функционирование таможенного союза между ЕС и Великобританией на постоянной основе. Если предложения не будут поддержаны, лейбористы будут настаивать на проведении повторного референдума.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого. В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.