В Европарламенте считают возможным перенос Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Срок выхода Великобритании из состава ЕС может быть перенесен в начале июля. Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни, передает УНН со ссылкой на DW.
По его словам, начало июля может стать последним сроком для Brexit в случае, если решение о переносе даты выхода Британии из ЕС будет принято. При этом он подчеркнул, что британцы "в любом случае должны назвать нам причину переноса". Таяни предположил, что речь может идти о времени, необходимом для новых выборов или нового референдума.
Председатель Европарламента особо подчеркнул необходимость избежать "самой большой ошибки" - хаотического Brexit без соглашения с Брюсселем. Подобная ситуация, по по его мнению, стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики".
В то же время Таяни исключил возможность просмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства с ЕС.
Как напомнило издание, выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта. Стороны до сих пор не утвердили соглашение об отношениях после выхода Великобритании из ЕС. Если этого не сделают, то произойдет так называемый "жесткий Brexit", который, как опасаются, может вызвать большой хаос как в Великобритании, так и в ЕС.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит депутатам британского парламента проголосовать за переноса Brexit, если до 12 марта они не одобрят соглашение о выходе королевства из Евросоюза.